تكثيف عمليات التطهير والتعقيم بالمسجد الحرام

وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة جابر ودعاني، أن المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام، تساعد زوار وقاصدي المسجد الحرام على المشي، خاصة فئة كبار السن ومن يعانون من المشي، وتحافظ على باطن القدم، وتساهم في عمليات منع الانزلاق، وتغطية المناهل لمنع انبعاث الروائح وعزلها.
وذكر أن المشايات موزعة على جميع الممرات، ومن بينها، توسعة الملك فهد، ومشاية إسماعيل، إضافة إلى صحن المطاف وكافة ساحات المسجد الحرام المخصصة للمشي، ويصل طول كل مشاية «12م»، وعرضها «50-100سم».
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