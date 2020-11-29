

بيروت 14 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1266 حالة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنّها سجلت 13 حالة وفاة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 1004 حالات وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 76774 حالةً.

// انتهى //

23:30ت م

0207



بيروت 14 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1266 حالة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 126903 حالات.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أنّها سجلت 13 حالة وفاة ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 1004 حالات وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 76774 حالةً.// انتهى //23:30ت م0207

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 1266 حالة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.