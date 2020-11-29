السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة الليث



جدة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

هطلت أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ومحملة بزخات البرد على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز والقرى والهجر التابعة لها شملت: الشاقة الشمالية والشاقة الجنوبية الوسقة وسلم الزواهر وصوانة، وخبت حبوة، والمسمى، وحصاة حبوة، والمدرج، والعطبة، والقحدة، والقوعاء، وقوس، والراكتين، سالت على أثرها أودية عليب، وشعب بحرة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى//

23:19ت م

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