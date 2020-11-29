السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 143,333 إصابة مؤكدة و 1,210 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس‪

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 143,333 إصابة مؤكدة و 1,210 حالات وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 13,142,997 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 265,166 حالة وفاة.

// انتهى //

22:20ت م

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واشنطن 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس‪سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 143,333 إصابة مؤكدة و 1,210 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 13,142,997 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 265,166 حالة وفاة.// انتهى //22:20ت م0200

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