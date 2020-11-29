اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعقد مؤتمرها الأول غدًا

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة مؤتمرًا صحفيًّا، عند الساعة الرابعة عصرًا من يوم غدٍ الاثنين في مقر المهرجان، بالصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، ممثلة بالمتحدث الرسمي للمهرجان خالد التركي؛ وذلك للحديث عن الترتيبات النهائية قبل الانطلاقة التي تقررت يوم الثلاثاء المقبل.

وسيكشف المتحدث الرسمي تحديثات النسخة الخامسة من المهرجان، والتي شملت إسقاط الوسم والحلف، وكيفية دخول المزايين حسب الجداول المعلنة، وإمكانية التسجيل إلى ما قبل عرض المشاركات بـ72 ساعة، وتوضيح آخر التحديثات والمستجدات التي طرأت على لوائح اللجان.