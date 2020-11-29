شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعقد مؤتمرها الأول غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعقد مؤتمرها الأول غدًا
بهدف توضيح آخر تحديثات ومستجدات لوائح اللجان
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة مؤتمرًا صحفيًّا، عند الساعة الرابعة عصرًا من يوم غدٍ الاثنين في مقر المهرجان، بالصياهد الجنوبية شمال شرقي مدينة الرياض، ممثلة بالمتحدث الرسمي للمهرجان خالد التركي؛ وذلك للحديث عن الترتيبات النهائية قبل الانطلاقة التي تقررت يوم الثلاثاء المقبل.
وسيكشف المتحدث الرسمي تحديثات النسخة الخامسة من المهرجان، والتي شملت إسقاط الوسم والحلف، وكيفية دخول المزايين حسب الجداول المعلنة، وإمكانية التسجيل إلى ما قبل عرض المشاركات بـ72 ساعة، وتوضيح آخر التحديثات والمستجدات التي طرأت على لوائح اللجان.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعقد مؤتمرها الأول غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.