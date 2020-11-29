معلمة تتفاجأ بخصم 1900 ريال من راتبها بسبب خطأ من محكمة التنفيذ!

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

وقعت معلمة في تبوك ضحية خطأ كبير بعد أن تم خصم راتبها الشهري بسبب خطأ من محكمة التنفيذ وإدخال رقم سجل مدني غير صحيح!

وقالت المعلمة دلال الشراري: إن رسائل وصلت لها على هاتفها الخاص من محكمة التنفيذ بالمدينة وعند فتح الرابط وجدت أن طرفي الخصومة كلهم من الرجال فلم تعر الموضوع أي اهتمام وبررت ذلك بوجود خطأ ما في رقم هاتفها.

وأضافت الشراري لـ”متابعات الخليج 365“: “أنها تفاجأت بعد ذلك عند نزول الراتب بخصم مبلغ 1900 ريال مرتبها الشهري، موضحة أنها بعد البحث والعودة مجددًا للرسائل والاتصال بطرفي القضية كون أن هناك رابطًا بهذه الرسائل اتضح وجود خطأ في رقم السجل المدني وذلك بوضع رقم مكان آخر بدون قصد من مدخل البيانات”.

وتعجبت المعلمة: “كيف لمحكمة التنفيذ بالمدينة والبنك السعودي المركزي والبنك البدء بإجراءات القضية دون القيام بمطابقة الاسم والسجل والذي يعود لسيدة وخصوم القضية كلهم رجال، ولماذا لم يكن هناك تدقيق من قبل البنك قبل البدء بعمليات الخصم الذي لا ذنب لي فيه؟!”.

وطالبت المعلمة وزارة العدل والجهات المختصة بالتحقيق بهذا الأمر، موضحة أن هذا الخصم قد أثر عليها كون أن لديها التزامات شهرية ثابتة.

وتابعت المعلمة دلال الشراري: “أتمنى إنهاء هذه المشكلة بشكل عاجل وإعادة المبلغ المخصوم وتعديل مسار القضية لطرفي الخصومة”“

