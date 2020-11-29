وزير الصحة: عيونك تكفي في التواصل مع الآخرين

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، الشكر إلى كل شخص يلتزم بارتداء الكمامة خارج المنزل.

وكتب الربيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: نشكرك لالتزامك بارتداء الكمامة خارج المنزل؛ لأن عيونك تكفي في التواصل مع الآخرين.. بتعاون الجميع سنتجاوز الوباء- بإذن الله.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت، اليوم، حملة توعوية تفاعلية، تحت شعار عيونك تكفي، تهدف من خلالها إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان، وحث جميع أفراد المجتمع على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ حيث يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء كانت طبية أو قماشية أو غطاءًا محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

