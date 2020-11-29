شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 93 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مستودعين في حي بدر بجنوب الرياض، يديرهما 15 مقيماً من الجنسيتين الباكستانية والبنغلاديشية، ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية البنغلاديشية، لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي «تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم».

وأكد المالكي متابعة القوات نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو يتاجر بالحطب المحلي.