شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: ضبط 50 بائعا متجولا وحجز مركبات وتحرير مخالفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت أمانة عسير حملات رقابية لمتابعة الباعة المتجولين على الأرصفة في الطرق العامة، لمنع أي خطر يهدد السلامة الغذائية، وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع، ومنع الباعة المتجولين المخالفين من البقاء بالطرقات العامة.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 50 بائعا متجولا، ورصد مخالفات عند 13 بائعا مع حجز مركباتهم، ومصادرة وإتلاف مواد غذائية متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي عند 20 بائعا، وإزالة 10 بائعين من مواقعهم، وتحرير 17مخالفة.

وأكد مدير التراخيص والرقابة الشاملة بأمانة عسير الدكتور محمد العزاوي، أن أمانة المنطقة مستمرة في متابعة ومراقبة الباعة الجائلين، والمواقع المخالفة التي يتم فيها البيع والشراء دون مراعاة للجوانب والاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة، مشيراً إلى أن على المواطنين والمقيمين الالتفات لما يُقدّم لهم ولأبنائهم من أطعمة؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال مركز 940.