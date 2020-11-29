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تنظم إدارة تعليم بيشة يوم غد الاثنين "الملتقى الافتراضي الأول لضمان جودة التعليم"، تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
وقال مدير التعليم بمحافظة بيشة خالد بن عبدالله الغامدي، إن الملتقى يهدف إلى إبراز أهمية ضمان الجودة في التعليم عن بعد، وتحديد التحديات المرتبطة بتطبيق ضمان الجودة في التعليم عن بعد وإيجاد فرص التحسين، وابتكار قيم إضافية تعزز من رضا المستفيدين من التعلم عن بعد، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات المتميزة في التعليم.
وأوضح "الغامدي "أن الفئة المستهدفة في الملتقى تشمل قيادات التعليم والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.
وأضاف أن الملتقى سيناقش ضمان جودة التعلم في عالم متغير، ومنصة مدرستي، والجودة في التعليم عن بعد وأهميتها، والتحديات وطرق التغلب عليها، إضافة إلى الممارسات الناجحة في التعليم عن بعد، وجودة العمل الإشرافي على منصة مدرستي، وضمان جودة التطوير المهني، وإيجاد قيمة للمستفيد من الخدمات التعليمية.
29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 10:23 PM
يناقش ضمان الجودة في منصة "مدرستي" تعليم بيشة "ينظم الملتقى الافتراضي الأول لجودة التعليم
تنظم إدارة تعليم بيشة يوم غد الاثنين "الملتقى الافتراضي الأول لضمان جودة التعليم"، تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
وقال مدير التعليم بمحافظة بيشة خالد بن عبدالله الغامدي، إن الملتقى يهدف إلى إبراز أهمية ضمان الجودة في التعليم عن بعد، وتحديد التحديات المرتبطة بتطبيق ضمان الجودة في التعليم عن بعد وإيجاد فرص التحسين، وابتكار قيم إضافية تعزز من رضا المستفيدين من التعلم عن بعد، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات المتميزة في التعليم.
وأوضح "الغامدي "أن الفئة المستهدفة في الملتقى تشمل قيادات التعليم والمشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات.
وأضاف أن الملتقى سيناقش ضمان جودة التعلم في عالم متغير، ومنصة مدرستي، والجودة في التعليم عن بعد وأهميتها، والتحديات وطرق التغلب عليها، إضافة إلى الممارسات الناجحة في التعليم عن بعد، وجودة العمل الإشرافي على منصة مدرستي، وضمان جودة التطوير المهني، وإيجاد قيمة للمستفيد من الخدمات التعليمية.
، تعليم بيشة "ينظم الملتقى الافتراضي الأول لجودة التعليم ،
المصدر : الخليج 365
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