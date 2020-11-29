شكرا لمتابعة خبر عن اللاحم يقدم طريقة لمواجهة حالات التعنيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قدم المحامي عبدالرحمن اللاحم، طريقة لمعالجة حالات التعنيف، مبينا أنه لابد من تصنيفها كجريمة كبيرة. قدم المحامي عبدالرحمن اللاحم، طريقة لمعالجة حالات التعنيف، مبينا أنه لابد من تصنيفها كجريمة كبيرة. وقال اللاحم: " ‏من أجل مواصلة مواجهة حالات التعنيف ؛ أعتقد لابد من أتخاذ الخطوات وأهمها تصنيفها من النيابة العامة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف" ٠ وأضاف :"لابد أن تحرك النيابة الحق العام حتى ولو تم التنازل عن الحق الخاص، ويأخذ القضاء واقعة التعنيف كسبب من أسباب فسخ النكاح بلا عوض اذا كانت الضحية الزوجة

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