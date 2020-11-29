شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصمعاني لـ "القضاة" : لا اجتهاد في تطبيق النص النظامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن قيمة العدالة تتجلى باستشعارها في نفوس الناس، ثم يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء بما لديه من ضمانات لضمان تحقيق العدالة.

وأضاف وزير العدل في كلمة وجهها للقضاة إن هذه الضمانات لا تتمثل في وجود المحاكم فحسب، وإنما يجب أن تلمس في إجراءات التقاضي وفي تعامل القضاة، وفي مخرجات الجهات القضائية ولا سيما الأحكام القضائية من حيث الدقة والجودة والسرعة، مشيرًا إلى أن هذه العناصر لا يمكن أن تتم من طرف واحد.

وأكد الصمعاني أنه لا اجتهاد في تطبيق النص النظامي، مشيرًا إلى أن التقنية وسيلة لا غاية مهمتها تسهيل وتيسير العملية القضائية، مشير إلى أن السلطة التقديرية للقاضي محلها الواقع حيث يجب أن تكون واضحة وضمن إطار النص النظامي الذي يحدد للقاضي عددًا من الخيارات يمكنه اختيار ما يناسب منها.