«الداخلية» تكشف بالأرقام المناطق الأكثر مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، تحرير 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع.

ونشرت الوزارة إنفوجرافًا عبر منصتها الرسمية بموقع تويتر، اليوم الأحد، كشفت فيه عن إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في الفترة من 7-4- 1443هـ إلى 13-4 1443هـ.

وجاءت المخالفات بمختلف مناطق المملكة كالتالي:

الصدارة لمكة المكرمة بتسجيل 3290 مخالفة، وخلفها القصيم بـ1980 مخالفة، ثم الرياض بتسجيل 1956 مخالفة.

في حين سجلت المدينة المنورة 1609 مخالفات، وحائل 501، والحدود الشمالية 470، والجوف 452، وتبوك 400، وعسير 393مخالفة.

بينما سجلت الباحة 271 مخالفة، ونجران 257، جازان 182، والشرقية 114 مخالفة.

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