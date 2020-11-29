الموافقة على إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية

وافق مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، بشأن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية؛ وذلك في إطار خطة العمل الاستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبيرة لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وأوضح العسومي، في بيان اليوم، أن الهدف من إنشاء المركز هو تأسيس وترسيخ منهجية عربية متخصصة بمجال الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبين البرلمان العربي والمنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأن يكون المركز نقطة التقاء للدبلوماسية العربية بشقَّيها البرلماني والرسمي، وبيت خبرة ودعم برلماني على المستويين العربي والإقليمي في هذا المجال.

ولفت إلى أن الفئات المستهدفة من أنشطة المركز تشمل أعضاء البرلمانات العربية والبرلمان العربي، والأمانات العامة للبرلمانات العربية، والمنظمات والاتحادات البرلمانية، والوزارات المعنية بالبرلمان والإعلام والمجتمع المدني العربي، مؤكدًا أن الطموح والرؤية المستقبلية للمركز العربي للدبلوماسية العربية هو أن يكون مركزًا عالميًّا مُعتمدًا في هذا المجال.

وأثنى أعضاء مكتب البرلمان العربي على المقترح، مؤكدين أن المركز الجديد سيمثل تطورًا نوعيًّا في دور البرلمان العربي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وسيُعزز شراكاته مع البرلمانات العربية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

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