السعودية اليوم / السودان تدشن الحملة القومية للاستجابة لشلل الأطفال بتكلفة 24 مليون دولار



الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

دشنت وزارة الصحة السودانية بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية اليوم، الحملة القومية للاستجابة لشلل الأطفال دون سن الخامسة، التي تستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، تحت شعار: "نحو وطن خالٍ من شلل الأطفال".

وتستهدف الحملة 8,617,936 طفلاً وطفلة في جميع أنحاء السودان بتكلفة كلية بلغت 24 مليون دولار.

وحذرت من خطورة الفيروس المعدي الذي يشكل خطورة لأي شخص غير ممنع.

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21:52ت م

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