السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 565 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 34 ألفاً



لوكسمبورغ 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ 565 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم إنها سجلت كذلك ست حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 312 حالةً.

// انتهى //

21:29ت م

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لوكسمبورغ 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 34539 حالةً خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم إنها سجلت كذلك ست حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 312 حالةً.// انتهى //21:29ت م0183

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