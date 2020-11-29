السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب بعدد من الطرقات والمنتزهات والمواقع بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والعقيق وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدداً من منتزهات المنطقة ، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:23ت م

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