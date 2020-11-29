السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أبوجا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا 110 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة النيجيرية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 67330 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 1171 حالة وفاة.

// انتهى //

21:09ت م

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أبوجا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الصحة النيجيرية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 67330 إصابةً، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 1171 حالة وفاة.// انتهى //21:09ت م0178

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