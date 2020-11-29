السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 541 وفاة جديدة بكورونا



روما 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا 541 حالة وفاة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم إنها سجلت 20648 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1585178 إصابة، شفي منها 734503 متعافين.

// انتهى //

20:58ت م

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روما 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا 541 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي الوفيات 54904 متوفين منذ تفشي الجائحة في البلاد.وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان اليوم إنها سجلت 20648 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1585178 إصابة، شفي منها 734503 متعافين.// انتهى //20:58ت م0176

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