

أثينا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجلت اليونان 1193 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أنها سجلت 98 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2321 حالةً.

// انتهى //

20:49ت م

0175



أثينا 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجلت اليونان 1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 104227 حالةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، أنها سجلت 98 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2321 حالةً.// انتهى //20:49ت م0175

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا في اليونان تتجاوز 104 آلاف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.