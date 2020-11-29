شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف" يسير حملة إمدادات باتجاه مأرب لدعم الجيش اليمني والان نبدء بالتفاصيل

تواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعيه في اليمن " دعم وزاره الدفاع اليمنية بالأسلحه والذخائر اللازمة ميدانياً للوقوف في مواجهة انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابيه المدعومة من ايران. وتظهر الصور احدى الحملات الامدادية باتجاه مأرب والتي يسيرها التحالف بشكل مستمر لدعم الجيش الوطني اليمني بالاسلحه والذخائر المطلوبه لوقف انتهاكات المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني واستمرار العمليه الهجوميه باتجاه محافظة مأرب والتي تقوض جهود الوصول الى حل سياسي ، كما تهدد ملايين المواطنين اليمنين والذين نزحوا خلال السنوات الماضيه الى مدينه مأرب.

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