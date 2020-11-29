شكرا لقرائتكم خبر فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم بالطلب عبر الرابط الالكتروني المخصص اعتبارا من أمس وحتى 16/ 5/ 1442هـ.وبينت أن الشروط الواجب توفرها بالمتقدمين أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها ويحمل مؤهلا علميا شرعيا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارسا للعمل الدعوي، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا تلاوة وتجويدا، وأن يكون لائقا صحيا، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إماما راتبا لأحد المساجد أو خطيبا لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.
كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توفرها في الموفد ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن إكمال مدة البرنامج في العامين الماضيين أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الالكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الالكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.