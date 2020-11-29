التحذير من استمرار هطول أمطار رعدية على 9 مناطق

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وأوضح الدفاع المدني أن أجزاء من مناطق المملكة ستتأثر بهذه الحالة المطرية، وهي مناطق: الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل والحدود الشمالية. وذلك بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويتوقع أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقتا المدينة المنورة والجوف بأمطار متوسطة ورياح نشطة.وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.
إلى ذلك هطلت صباح أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء، شملت قرى وهجر وبلدات المحافظة والمراكز التابعة لها، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على مركز مغيري التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه.
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