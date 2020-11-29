«الشؤون البلدية» تحدد العوامل المؤثرة في تصنيف المنشآت للمنافسة على المشاريع الحكومية

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، العوامل المؤشرة على درجة التصنيف التي تحدد قدرة المنشآت الخاصة على المنافسة في المشاريع الحكومية.

وغردت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي بتويتر، قائلة: «يتم تقييم المنشآت فنيًا وائتمانيًا عند التقدم لاستخراج شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن، ويؤثر في عملية التقييم عدد من العوامل التي تساهم في رفع درجة التصنيف».

العوامل المؤثرة على التصنيف

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إلى أن هناك مستويين من التقييم وهما التقييم الفني والتقييم الائتماني.

وبينّت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن العوامل المؤثرة على درجة التصنيف فيما يتعلق بالتقييم الفني تتمثل في:

- رفع نسبة المهندسين لدى المنشآة.

- رفع نسبة الفنيين لدى المنشآة.

- تعيين مهندسين ذوي خبرة عالية.

- تعيين فنيين ذوي خبرة عالية.

وكشفت الوزارة، عن أن العوامل المؤثرة على درجة التصنيف فيما يتعلق بالتقييم الائتماني تتمثل في:

- فصل الإدارة التنفيذية عن الإدارة الاستراتيجية.

- تأسيس وحدة إدارة مخاطر لدى المنشآة.

- تعزيز الأصول الثابتة والمتغيرة لدى المنشآة

- تنويع مصادر دخل المنشآة.

- نشر تقارير أداء دورية لتعزيز الشفافية.

- استخدام التقنيات الحديثة في متابعة المشاريع.

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