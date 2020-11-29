بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تحدد إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية

عبر 4 خطوات بسيطة..
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آلية وإجراءات التبليغ عن المنشآت التي لا تصدر فواتير ضريبية.
وشاركت هيئة الزكاة والدخل، مقطع فيديو من خلال حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، مصحوبًا بتغريدة جاء فيها: «بالمختصر، ما هي إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي؟».
إجراءات التبليغ
وأشارت هيئة الزكاة والدخل، إلى أن خطوات التبليغ عن المنشآت التي لا تصدر فواتير ضريبية، تتمثل في التالي:
- التبليغ يكون من خلال الدخول على تطبيق «ضريبتك المضافة» أو على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل.
- قم بإرفاق مستندات تؤكد صحة البلاغ.
- ستتلقى رسالة بأنه تم استلام بلاغك.
- يتم إعطاؤك رقمًا للتبليغ يمكنك متابعة حالة بلاغك من خلاله.
وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه في حالة رصد المخالفة ستصل للمبلغ رسالة بالتأكد من البلاغ ومن ثم إرسال مكافآة تشجيعية بعد أن يكون المخالف قام بسداد الغرامات.
#بالمختصر
ماهي إجراءات التبليغ عن منشأة لا تصدر فواتير ضريبية أو فواتير بدون رقم ضريبي.#ساعة_توعية pic.twitter.com/g7VREt3MZp
#بالمختصر
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