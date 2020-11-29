صحة نجران تستحدث برنامجا للتحول المسرع

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج التحول المسرع، الدكتور إبراهيم بني هميم، قرارا إداريا يقضي باستحداث برنامج «التحول المسرع» الذي يهدف إلى تعزيز العديد من الجوانب الصحية.

وتضمن قرار مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة تشكيل فريق البرنامج من الكوادر الوطنية المؤهلة، لضمان سرعة الإنجاز، وسير العمل، وتحقيق المستهدفات.

التحول المسرع

بحسب القرار، يضم البرنامج مجموعة من مسارات العمل، تتمثل في نموذج الرعاية الصحية، والرعاية الصحية الأولية المعززة، والصحة الإلكترونية، وتخطيط الموارد الصحية، والتحول المالي، والصحة السكانية، والتحول في إدارة الموارد البشرية، والمعلومات والتواصل، وادارة التغيير، والإدارة الإستراتيجية، وإدارة المشاريع.

ويأتي القرار في سياق توقيع اتفاقية التحول الصحي المسرع في منطقة نجران بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وشركة الصحة القابضة.

أسماء المكلفين

جاءت القيادات المكلفة في فريق برنامج التحول الصحي المسرع على النحو التالي:

- قائد فريق برنامج التحول المُسرع: الدكتور مشهور حسين اليامي.

- قائد الإدارة الإستراتيجية: الدكتور صالح محسن آل رجب.

- قائد إدارة المعلومات والتواصل: علي صالح آل جليدان.

- قائد إدارة المشاريع والتحول: محمد علي آل عاطف.

- قائد إدارة التغيير: محمد جابر لسلوم.

- قائد نموذج الرعاية الصحية: الدكتور محمد حسين آل عرفان.

- قائد تطوير الرعاية الصحية الأولية المعززة: محمد مهدي الصقور.

- قائد الصحة الإلكترونية: الدكتور إسماعيل محمد المكرمي.

- قائد الصحة السكانية: الدكتور مرجع علي آل عامر.

- قائد التحول المالي: مهدي حسن آل جمهور.

- قائد التحول في إدارة الموارد البشرية: مسفر محمد آل عنكيص.

- قائد تخطيط الموارد الصحية: محمد علي الرخامي.