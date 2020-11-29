اقتصادي / تراخيص الاتصالات" ورشة عمل بغرفة نجران غداً



نجران 14 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غداً، ورشة عمل عن بُعد بعنوان "تراخيص الاتصالات".

وتستعرض الورشة , استراتيجية ومجالات عمل الهيئة، والتعريف بدليل المستثمر للتراخيص، وتوضيح متطلبات وإجراءات إصدار تراخيص الاتصالات، والفرص الاستثمارية في القطاع.

//انتهى//

18:01ت م

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