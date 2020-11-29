السعودية اليوم / العراق يسجل 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1614 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12224 , فيما تم تسجيل 2366 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 480903 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 57308 , من بينهم 300 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:55ت م

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بغداد 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 550435 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12224 , فيما تم تسجيل 2366 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 480903 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 57308 , من بينهم 300 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:55ت م0147

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