شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أحواشاً مخالفة بمساحة تجاوزت 12 ألف متر في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت أمانة محافظة جدة تعديات بمساحة 12400 ألف متر مربع ، بحي "الهوارنية" في نطاق بلدية الجنوب الفرعية , تمثلت في" أحواش" مقامة بطرق مخالفة. وأوضحت الأمانة ، أنها قامت بتكثيف الجولات المدانية التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان , ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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