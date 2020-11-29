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فيديو.. وزير العدل للقضاة : لا اجتهاد في تطبيق النص النظامي والتقنية وسيلة لا غاية
أكد أن التقدير الشخصي للقاضي يحكمه الواقع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير العدل د. وليد الصمعاني أن قيمة العدالة تتجلى باستشعارها في نفوس الناس، ثم يقيسون تحققها عند اللجوء إلى القضاء بما لديه من ضمانات لضمان تحقيق العدالة.
وقال الصمعاني إن هذه الضمانات لا تتمثل في وجود المحاكم فحسب، وإنما يجب أن تلمس في إجراءات التقاضي وفي تعامل القضاة، وفي مخرجات الجهات القضائية ولا سيما الأحكام القضائية من حيث الدقة والجودة والسرعة، مشيرًا إلى أن هذه العناصر لا يمكن أن تتم من طرف واحد.
وأضاف الصمعاني في كلمة وجهها للقضاة أنه لا اجتهاد في تطبيق النص النظامي، مشيرًا إلى أن التقنية وسيلة لا غاية مهمتها تسهيل وتيسير العملية القضائية.
وأوضح أن السلطة التقديرية للقاضي محلها الواقع حيث يجب أن تكون واضحة وضمن إطار النص النظامي الذي يحدد للقاضي عددًا من الخيارات يمكنه اختيار ما يناسب منها.
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