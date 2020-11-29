شكرا لقرائتكم فيديو.. التحالف يستهدف آليات الميليشيا الإرهابية بمأرب والجوف اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-29 فيديو.. التحالف يستهدف آليات الميليشيا الإرهابية بمأرب والجوف اليمنية متابعات الخليج 365 - الرياض استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عناصر وعربات المليشيا الحوثية الإرهابية في محافظتي مأرب والجوف. وأظهر مقطع فيديو جانبًا من العمليات والتي أظهرت دقة استهداف عربات الميليشيا الإرهابية التي تحمل الأسلحة والذخيرة. وكان المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي أكد في وقت سابق أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة للعمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. التحالف يستهدف آليات الميليشيا الإرهابية بمأرب والجوف اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.