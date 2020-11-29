اكتشاف جديد يدخل الحقن الطبية في قائمة علاجات الربو الحاد

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد علاج الربو الحاد نقلات نوعية مهمة أتاحت خيارات جديدة للمصابين بهذا النوع من الربو والذي يمثل نحو 5 – 10% من جميع حالات الربو في العالم، وبعد أن كان العلاج محصورًا في البخاخات والكورتيزون، اصبح الآن متاحًا استخدام الحقن، في اكتشاف جديد، كدواء فعال يمكّن المصابين بالربو القيام بأنشطتهم اليومية والتحكم في المرض بشكل أفضل.

وقال استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور محمد زيتوني، إن الخيارات العلاجية للربو لم تشهد أي تطورات تُذكر لسنوات طويلة، حيث كانت محصورة في معظمها باستخدام البخاخات والكورتيزون والذي يعتبر بداية طريق العلاج، والذي قد تتبعه علاجات أخرى مثل العلاج البيولوجي، مما وضع المصابين بالربو الحاد أمام خيارات صعبة.

وأضاف الدكتور زيتوني في حديث خلال المؤتمر الافتراضي السابع عشر للجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر يوم الجمعة 27 نوفمبر أن تلك الخيارات البيولوجية بما فيها اكتشاف شركة استرازينيكا العلاج الجديد في فئة Anti-IL5Rα أثبتت تطورًا ملحوظًا.

وبين أن هذا الدواء يتميز بأنه يحقن للمريض كل أربعة أسابيع لمدة ثلاث حقن متبوعة بحقنة كل ثمانية أسابيع، مما يساعد المصابين على القيام بأنشطتهم اليومية والتحكم في المرض بشكل أفضل موضحًا أن العلاج يستخدم للبالغين الذين لديهم ربو يوزيني حاد مع العلاجات الأخرى للربو حيث يعمل مع الجسم لاستهداف وإزالة اليوزينيات.

من جانبه قال رئيس قسم الأدوية البيولوجية والمتخصصة في شركة استرازينيكا الدوائية حسام مرعي إن هذا الاكتشاف يمتد ليعالج مرضى الربو اليوزيني الحاد، مشيرًا إلى أن 74% منهم قلت نوبات الربو لديهم إلى الصفر.

من جهتها أوضحت الرئيس الإقليمي لقسم التسويق في شركة استرازينيكا سوزان شومان أن الاكتشاف بداية وأمل جديد، لأن الأبحاث الأولية تدل على أنه قد يكون فعالًا في علاج أمراض مناعية أخرى ويعيد الأمل لهؤلاء المرضى لضمان توفير حياة أفضل لهم، مشيرة إلى أنهم يقفون جنبًا إلى جنب مع الجمعيات العلمية للتوعية بهذا المرض.

بدوره قال استشاري أمراض الصدر في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور رياض اللهيبي إن الأمور أخذت تتغير إلى الأفضل، وذلك بفضل تطور الأبحاث العلمية في السنوات الأخيرة لا سيما في الخمس سنوات الماضية، ما أدى إلى قفزات هائلة ومهمة تبشّر بالمزيد من الحلول الواعدة لهذا المرض، والذي يودي بحياة نحو 10 ملايين شخص في العالم سنويًا.

وتابع أنه مع ظهور هذه المجموعة الجديدة Anti-IL5 وخصوصًا فئة Anti-IL5Rα أصبح متاحًا الآن علاج موجه يعمل مع الجسم لاستهداف الخلايا المناعية (اليوزينيات) التي هي سبب رئيسي من مسببات الربو الحاد مما يساعد في منع نوبات الربو الحادة والمضاعفات وأيضًا يقلل من معدل الذهاب إلى طوارئ المستشفيات في الحالات الحرجة بنسبة ٩٣٪ مما يقلل من معدل نوبات الربو السنوية بنسبة ٧٠٪.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد سليمان المدير الطبي لدول مجلس التعاون الخليجي لشركة استرازينيكا إن الشركة تعمل جاهدة في العديد من الأبحاث لتوفير مجموعة علاجية جديدة قد تساعد مرضي الربو في المستقبل.

وعزا استشاري الأمراض الصدرية بمدينة الأمير سلطان الطبية، الدكتور مجدي إدريس، ارتفاع عدد الإصابات بهذا المرض في المملكة إلى عدة عوامل رئيسية، منها التدخين وتلوث الهواء، مما جعل الربو واحدًا من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في المملكة.

وأكد مدير عام شركة استرازينيكا في السعودية فهد العتيبي حرص الشركة على دعم تلك الجهود التوعوية، إذ تدأب على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات للالتقاء بالأطباء والأوساط الأكاديمية الطبية السعودية واطلاعهم على أخر المستجدات في البحوث الطبية والعقاقير العلاجية الحديثة، والتي تسهم في مساعدة الحالات المرضية وتعينهم على الوصول إلى مرحلة الشفاء بإذن لله.



