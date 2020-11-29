وزير البيئة يتفقد تأهيل مدرجات جبل غلامة بعد حريق تنومة

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تفقد ‏وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم الأحد، مكان حريق تنومة في جبل غلامة شمال منطقة عسير.

كما تفقد المرحلة الأولى من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، وتقنيات حصاد مياه الأمطار التي أطلقتها الوزارة وشملت الجولة محافظة النماص

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية القبض على 3 متسللين أضرموا النار في المنطقة المذكورة، نتيجة خلافات بينهم ولاذوا بالفرار بعد اندلاع الحريق.

وقد امتد الحريق إلى 4 ملايين و700 ألف متر مربع تقريبًا، وأسفر عن احتراق نباتات برية.

وقد نجحت الأجهزة الأمنية ولله الحمد من تحديد هوية المتسللين وهم من الجنسية الإثيوبية وألقت القبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



