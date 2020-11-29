شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوجه رجال الأعمال بفعل هذا الأمر عند بلوغ سن الستين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصيحة لرجال الأعمال الذين يعانون من أي أمراض عند وصول سن الستين. وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين نصيحة لرجال الأعمال الذين يعانون من أي أمراض عند وصول سن الستين. وقال النمر: "رجل الأعمال المريض الذي وصل سن الستين..حان الوقت لتعطي أبناءك الكبار فرصةً للسعي معك..فأنت حتماً ستترجّل...فليكن ذلك بنفس طيبة وبالتدريج ولترتاح وتهتم بصحتك النفسية والجسدية وتدعهم يكملوا المسيرة من بعدك". وفي وقت سابق، نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين بعدم القلق من نغزات الصدر، حتى حال حدوثها لدى المرضى الذين يعانون ضيق الشرايين.

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