الكشف عن الآلية الجديدة للإعلان عن إصابات فيروس كورونا

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‏‎الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس ‎#كورونا في المملكة.

– ‏‎متحدث ‎#وزارة_الصحة: ستكون هناك آلية جديدة للإعلان عن إصابات فيروس ‎#كورونا الجديد في المملكة وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.

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– متحدث ‎#وزارة_الصحة: كان هناك حالات انتشار ملحوظة في المدينة المنورة ثم بدأت تتراجع بحمد الله، وذلك بفضل الله ثم بالأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

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– متحدث ‎#وزارة_الصحة: بمشيئة الله بتقيد الجميع سيكون هناك تحسن لكافة المناطق، وعلينا التقيد بالاشتراطات الصحية.

– هناك تذبذب في إصابات كورونا في تبوك ومكة والمدينة.

– توقف نشر حالات الإصابات بكورونا اليومية ،والاكتفاء بنشر استعراض أسبوعي للمؤشرات.

‏- المدينة المنورة شهدت حالات انتشار ملحوظة بكورونا ثم بدأت تتراجع بفضل الله ثم بالأدوار المهمة التي قامت بها الجهات المختصة وإمارة المنطقة والتقيد بالإجراءات الاحترازية.

عدد الإصابات الجديد ٢١٧

حالات الشفاء الجديدة ٣٨٦

حالات الوفاة الجديدة ١٤

