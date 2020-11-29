«الصحة» تكشف سر تراجع إصابات كورونا بالمملكة خلال الأسبوع الماضي

تطبيق آلية جديدة للإعلان عن التطورات..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن سبب تراجع حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي.
وخلال المؤتمر الصحفي اليومي، شدد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، على أن التقيد «بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي في تراجع الحالات»، لافتًا إلى «تذبذب عدد الإصابات بفيروس كورونا في تبوك الأسبوع الماضي».
وأكد المتحدث، استقرار عدد الإصابات بالفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى تطبيق آلية جديدة للإعلان عن الإصابات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية.
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