المرور يحدد آلية حجز المواعيد عبر نظام «أبشر»

جدد المرور السعودي التذكير بإجراءات حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر للتسهيل على المستفيدين.

وأضاف «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة «أبشر» الإلكترونية لمراجعة إدارات المرور في كافة مناطق المملكة؛ تشمل قيام المستفيد بالدخول على حسابه الرسمي عبر منصة «أبشر»، ثم اختيار المواعيد المناسبة له، وبعد ذلك يختار كلمة المرور.

واستكمل المرور السعودي أن استكمال إجراءات حجز الموعد تتضمن (بالإضافة إلى الخطوات السابقة)، قيام المستفيد بحجز موعد جديد، واختيار الخدمة المطلوبة، والفرع والموعد، ثم تأكيد الموعد، لتظهر للمستفيد بعد ذلك تذكرة الموعد.

تعرف على طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة "أبشر" الإلكترونية لمراجعة إدارات المرور في كافة مناطق المملكة



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