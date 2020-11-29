بالفيديو.. «الصحة» تحدد مجموعة من الاشتراطات للسيطرة على كورونا بمختلف مناطق المملكة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، استقرار عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن تقيُّد الجميع بالاشتراطات ينتج عنه تحسن بالوضع الوبائي في كافة مناطق المملكة.

وأوضح العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن التقيد بالاشتراطات الصحية سبب رئيسي لتراجع الإصابات بكورونا.

وشدد متحدث وزارة الصحة، على الاشتراطات الصحية للوقاية من الفيروس، وتقليل انتشار العدوى، ومن أهمها ارتداء الكمامات، وغسل اليدين باستمرار، وعدم المصافحة، وكذلك ترك المسافات الآمنة، بالإضافة إلى تهوية الأماكن جيدًا، مشيرًا إلى أن «جميع هذه الأمور إذا التزمنا بها سنكون في مأمن».

#عاجل_السعودية

متحدث #وزارة_الصحة: من أهم الاشتراطات الصحية:

1- ارتداء الكمامات.

2- غسل اليدين باستمرار.

3- عدم المصافحة.

4- ترك المسافات الآمنة.

5- تهوية الأماكن بشكل جيد.

جميع هذه الأمور إذا التزمنا بها سنكون في مأمن بمشيئة الله. #نعود_بحذر pic.twitter.com/Hczf7dDIFV — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 29, 2020

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