«الشؤون الإسلامية» تعلن فتح باب المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالتها للشؤون الإسلامية، بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج لرمضان 1442هـ، ضمن برامجها المتنوعة التي تتوافق مع رسالتها في خدمة العمل الإسلامي، لا سيما ما يتصل بالمسلمين في شهر رمضان المبارك، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقدم بالطلب عبر الرابط الإلكتروني الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 16/5/1442هـ.

وبينت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين، أن يكون المرشح من الدعاة السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، ويحمل مؤهلًا علميًّا شرعيًّا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون ممارسًا للعمل الدعوي، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملاً تلاوةً وتجويدًا، وأن يكون لائقًا صحيًّا.

ومن الشروط أيضًا ألا يكون المرشح قد اعتذر عن البرنامج في العامين الماضيين بعد صدور قرار انتدابه بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وإذا كان إمامًا راتبًا لأحد المساجد أو خطيبًا لأحد الجوامع في المملكة، فليرفق ما يثبت إنابة غيره وموافقة جهته على ذلك.

كما أوضحت الوزارة أن من الشروط الواجب توافرها في الموفد، ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب، كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وألا يكون المرشح قد اعتذر عن عدم إكمال مدة البرنامج في العامين الماضيين، أو لم يكملها بدون عذر مقبول من جهة الاختصاص بالوزارة، وتعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وتصديق نموذج موافقة المرجع، وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

جديرٌ بالذكر أن برنامج الإمامة برمضان من البرامج النوعية التي تلامس حاجة الأقليات المسلمة في قارات العالم، وتنفذه الوزارة سنويًّا بالتنسيق مع سفارات المملكة بالخارج بإشراف ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويحظى باهتمام كبير من المسلمين بالعالم تماشيًا مع مكانة المملكة ودعاتها.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. صدور قرارات تدوير وتكليف عدد من القيادات بـ«الشؤون الإسلامية»

توجيه رسمي من «الشؤون الإسلامية» لخطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة

توزيع بطاقات لتصفح المكتبة الإلكترونية لضيوف الرحمن على هواتفهم