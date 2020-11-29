السعودية اليوم/ إطلاق التطبيق الإلكتروني لأتمتة إجراءات الاعتماد المؤسسي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل



الدمام 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

أطلق معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، اليوم، التطبيق الإلكتروني لأتمتة إجراءات الاعتماد المؤسسي بالجامعة.

وأكد مشرف عام الجودة بالجامعة الدكتور أحمد الكويتي، تميز الجامعة باعتماد أكثر من 20 برنامجاً أكاديمياً من هيئة تقويم التعليم والتدريب وأفضل جهات الاعتماد الدولي المعترف بها، وتقدمت في التصنيف الدولي للجامعات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك بعد حصولها على الاعتماد المؤسسي كاملاً في عام 2015م ولمدة سبع سنوات.

وأشار إلى أن المجلس الأول للجنة العليا للجودة عقد اليوم اجتماعاً برئاسة معالي رئيس الجامعة لتجديد هذا الاعتماد، وتمت مناقشة 122 توصية، اتخذت خلالها عدة قرارات لتحسين ورسم خطط العمل وتعزيز الجودة في الجامعة وبعض التعديلات في الخطط التحسينية.

يذكر أن الاعتماد المؤسسي يأتي ضمن المرحلة الثالثة من التطبيق الشامل لجودة وأتمتة جميع إجراءات الجودة ونماذج الاعتماد التي تقدم من خلال الإدارات والعمادات المختلفة والمراكز بما فيها تقديم الأدلة والمؤشرات ونقاط القوة والضعف ودراسة الذاتية ليسهل متابعتها من صاحب القرار وليسهل متابعتها من الجهات الخارجية للاعتماد، فيما ستطلق عمادة الجودة قريباً النسخة البرامجية من التطبيق للتقويم الذاتي البرامجي وإجراءات الدراسة الذاتية البرامجية .

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14:58ت م

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