السعودية اليوم / وزير الصحة السوداني يعتزم الدفع بتوصية لإغلاق البلاد بسبب كورونا



الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واس

كشف وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الله عبد الرحيم، عن اعتزامه الدفع بتوصيةٍ إلى مجلس الأمن والدفاع لإغلاق البلاد مرة أخرى بعد انتشار جائحة"

وقال في تصريحاتٍ صحفية اليوم: إن موجة كورونا الثانية أشدّ خطورة من الأولى.

ولفت الانتباه إلى تزايد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا بجانب تصاعد حالات الاشتباه والمخالطة خاصة وسط الشباب، مشيرًا إلى عدم التزام المواطنين بالاحترازات الصحية المعلنة.

// انتهى //

14:55ت م

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الخرطوم 14 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 29 نوفمبر 2020 م واسكشف وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الله عبد الرحيم، عن اعتزامه الدفع بتوصيةٍ إلى مجلس الأمن والدفاع لإغلاق البلاد مرة أخرى بعد انتشار جائحة" كورونا ".وقال في تصريحاتٍ صحفية اليوم: إن موجة كورونا الثانية أشدّ خطورة من الأولى.ولفت الانتباه إلى تزايد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا بجانب تصاعد حالات الاشتباه والمخالطة خاصة وسط الشباب، مشيرًا إلى عدم التزام المواطنين بالاحترازات الصحية المعلنة.// انتهى //14:55ت م0090

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