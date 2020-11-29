شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تضبط 3 منشآت مخالفة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت جولات الغذاء والدواء التفتيشية على 1177 منشأة في مختلف مناطق المملكة الأسبوع الماضي، عن ضبط 3 منشآت مخالفة في المنطقة الشرقية لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

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