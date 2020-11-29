تعقيم وتطهير المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام

2020-11-29

متابعات الخليج 365 - واس

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثله في وكالة الشؤون الفنية والخدمية أعمال الإجراءات الصحية الاحترازية على المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام؛ لضمان سلامتها ونظافتها، وخلوها من أي فايروسات، وذلك ضمن مبادرة “معاً محترزون”، التي دشنها معالي الرئيس العام لشئون الحرمين بمشاركة الجهات الحكومية المشاركة بالمسجد الحرام، وتهدف إلى رفع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فايروس كورونا المستجد إلى المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام بالرئاسة جابر ودعاني، أن المشايات البلاستيكية في المسجد الحرام، تساعد زوار وقاصدي المسجد الحرام على المشي، خاصة فئة كبار السن ومن يعانون من المشي، وتحافظ على باطن القدم، وتساهم في عمليات منع الانزلاق، وتغطية المناهل لمنع انبعاث الروائح وعزلها.

وذكر أن المشايات موزعة على جميع الممرات، ومن بينها، توسعة الملك فهد، ومشاية إسماعيل، إضافة إلى صحن المطاف وكافة ساحات المسجد الحرام المخصصة للمشي، ويصل طول كل مشاية (12م)، وعرضها (50-100سم).



