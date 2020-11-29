شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مكافآت طلاب وطالبات تعليم محايل عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، بلغت 35 مليون ريال مكافآت شهري صفر وربيع أول. وأفاد مدير التعليم منصور بن عبدالله آل شريم، بأن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم اعتباراً من يوم غد (الإثنين).



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