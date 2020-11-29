شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام الصيد البحري في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة من ضبط مخالفين لنظام صيد الأسماك في محافظة جدة، وذلك في إطار استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي، أنه تم ضبط عدد من مخالفي نظام الصيد في عرض البحر بواسطة قوارب المراقبة الميدانية التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن المخالفات تضمنت شباك صيد مصنوعة من النايلون، وكمية من «الطوب» و«الدقيق» الممنوعة استخدامها في عمليات صيد الأسماك، مخالفين بذلك أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، مؤكدًا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، مصادرة كافة الأدوات الصيد المخالفة واستكمال كافة الإجراءات مع المخالفين، وأن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.