شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة «أبشر» لمراجعة إدارات المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر لمراجعة إدارات المرور في كافة مناطق المملكة.

وأوضحت إدارة المرور، أن الإجراءات تشمل قيام المستفيد بالدخول على حسابه الرسمي عبر منصة «أبشر»، ثم اختيار المواعيد المناسبة له، وبعد ذلك يختار كلمة المرور.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قيام المستفيد بحجز موعد جديد، واختيار الخدمة المطلوبة، والفرع والموعد، ثم تأكيد الموعد، لتظهر للمستفيد بعد ذلك تذكرة الموعد.