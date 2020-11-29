شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يناقش مشروع نظام لجمع التبرعات وصرفها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى على مناقشة مشروع نظام مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة ، و مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة .

كما وافق " الشورى " خلال جلسته المنعقده عبر الإتصال المرئي اليوم الأحد على مناقشة تعديل نظام تصنيف المقاولين خلال الجلسات المقبلة .

ومن المقرر أيضاً مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر والإستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية بالصين في مجال تحلية مياه البحر .