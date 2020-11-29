"الشورى" يناقش مشروع نظام لجمع التبرعات وصرفها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وافق مجلس الشورى على مناقشة مشروع نظام مكافحة الإحتيال المالي وخيانة الأمانة ، و مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة .
كما وافق " الشورى " خلال جلسته المنعقده عبر الإتصال المرئي اليوم الأحد على مناقشة تعديل نظام تصنيف المقاولين خلال الجلسات المقبلة .
ومن المقرر أيضاً مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر والإستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية بالصين في مجال تحلية مياه البحر .
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