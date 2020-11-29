بالصور.. أمين العاصمة المقدسة يتفقَّد مشروع ممشى أم المؤمنين وطريق الملك عبدالعزيز

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة المقدسة، مطلعًا على سير الأعمال ونسب الإنجاز، شملت مشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية، المُنفذ من قِبل الإدارة العامة للحدائق والتجميل، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال فيه 72%.

كما تفقد أمين العاصمة المقدسة مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي بمكة المكرمة، مطلعًا على عرض متكامل يضم عناصره والبنى التحتية والصورة النهائية للمشروع.

ويعدّ مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي أحد أهم المشروعات التنموية والريادية الهادفة بالعاصمة المقدسة؛ حيث يعـد واجهة نموذجية وبوابة رئيسية لمكة المكرمة من جهة الغرب، ويبلغ طول الطريق 3.6 كم بدايةً من تقاطع الدائري الثالث مع طريق جدة السريع، وصولًا إلى المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. أمين مكة يكرم 63 من متقاعدي الأمانة في الحفل السنوي

بالصور.. أمانة مكة تبدأ تنفيذ أولى مراحل ممشى السيدة زينب الهلالية

بالصور.. انتهاء أعمال جسر تقاطع عبدالله عريف.. و«القويحص» يفتتحه الخميس