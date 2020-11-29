أمانة جدة تزيل أسوارًا على مساحة 12400 ألف متر مربع

ضمن جهودها للارتقاء بالخدمات البلدية
أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلةً في بلدية الجنوب الفرعية، عددًا من الأسوار بحي «الهوارنية» أقيمت بشكل مخالف على مساحة قُدِّرت بـ12400 ألف متر مربع.
يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.
وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة «أحواش» مقامة بطرق مخالفة، مبينًا أن البلدية كثفت الجولات التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات، ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.
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