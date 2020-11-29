«الصخري» يتوقع خريطة هطول الأمطار على مناطق عدة بالمملكة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة وتصحب بالبرد على مناطق عدة بالمملكة مساءً.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع بمشيئة الله خلال مساء اليوم الأحد ١٤ ربيع الآخر / ٢٩ نوفمبر فرص أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة وتصحب بالبرد (لكن قد تكون سريعة) أقصى نواحي شمال وشمال شرق رماح وأجزاء من الصمان وتمتد الفرصة إلى النعيرية وأبوحدريه والسفانية والجبيل وما حولها ".

وأضاف الصخري «أيضًا متوقع بمشيئة الله تشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة وتصحب بالبرد خلال مساء اليوم الأحد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وجنوب منطقة مكة».

وأشار أبو عبدالرحمن الحربش الصخري إلى أنَّ فرصة هطول الأمطار تشمل السواحل وتهامة والجبال وكذلك شرق المرتفعات، بينما يسود الاستقرار أجواء بقية المناطق .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

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